PSG : le tandem Galtier – Campos chasse un record mythique du FC Nantes

Parti très fort cette saison avec 14 buts inscrits face à Nantes, Clermont et Montpellier ainsi que deux victoires à 5 buts en Ligue 1, le PSG s'annonce particulièrement vorace cette saison. Il faut dire que du côté de Christophe Galtier et de Luis Campos on ne relâche pas la pression … Y compris sur les petits matchs.

Le vestiaire mis au défi de l'invincibilité absolue en L1 !

Si l'on en croit le Parisien, le nouveau coach francilien et le chasseur de tête portugais ont lancé un défi complètement fou au vestiaire : marquer l'histoire de la Ligue 1 en étant le premier club français à finir invaincu sur une saison de 38 matchs.

Les deux hommes sont en effet convaincu que ce PSG est en capacité de rentrer au panthéon des invincibles comme l'Arsenal de Wenger en 2004 ou la Juventus de 2011-12. En France, le record est toujours détenu par le FC Nantes de 1995, qui était resté sans aucune défaite durant 32 des 38 journées de D1 à l'époque.