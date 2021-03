PSG : le TAS révisé pour mieux condamner le dopage financier ?

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Avec la crise sanitaire et ses conséquences, Javier Tebas avait d'autres chats à fouetter que le PSG et Manchester City. Mais le président de la Ligue espagnole a visiblement récupéré un peu de temps libre pour évoquer l'un de ses principaux chevaux de bataille : le dopage financier. Au quotidien anglais The Daily Mail, le dirigeant espagnol a réclamé que le Tribunal arbitral du sport, qui a notamment annulé la suspension de compétition européenne infligée par le fair-play financier à City, soit réformé.

"Le TAS doit faire l’objet d’une enquête"

“Les règles du Fair play financier ne sont pas les meilleures, mais je serai satisfait qu’elles soient simplement respectées et qu’il n’y ait pas de clubs qui les contournent de toutes parts, qu’il n’y ait pas de City ou de PSG."

“Ces deux clubs (PSG et City) ont été plus ou moins punis. Dans le cas de City, c’était une sanction importante et c’est le TAS qui a levé l’interdiction. Donc, je ne sais pas si je m’inquiète plus de l’UEFA ou du TAS. Il y a beaucoup de problèmes avec le TAS, il y a des choses qui se passent lorsque des décisions sont prises qui doivent faire l’objet d’une enquête. La Ligue espagnole enquêtera. L’UEFA a fait un effort, ça va au TAS et ensuite rien ne se passe. Le TAS doit faire l’objet d’une enquête pour voir ce qu’il fait réellement.“