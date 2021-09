PSG : le Titanic, Pesquet et la crèche... L'ultime envolée lyrique de Da Fonseca sur le Paris de Messi et Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Bon client lorsqu'il s'agit de parler des Argentins de France (et pas seulement de Lionel Messi), Omar Da Fonseca s'est confié au Parisien sur les difficultés de Mauricio Pochettino pour mettre en musique son équipe au PSG. Le consultant de beIN Sports l'assure : il y a quand même pire comme problème.

« C'est un beau défi pour lui. Mais sa mission est tout sauf une souffrance. Il n'est quand même pas dans la position du gars qui installe les transats dans le Titanic mais plutôt dans celle du type qui règle la fusée pour rejoindre Thomas Pesquet dans l'espace », a fait savoir Da Fonseca avec ses habituelles formules fleuries.

« Pochettino a vraiment un bijou entre les mains »

Et le consultant sait comment Mauricio Pochettino doit s'y prendre : en demandant aux sept autres joueurs de champ de jouer pour les trois de devant. « Personne ne peut dire à Messi, Neymar ou Mbappé de se salir le short à tacler dans tous les sens. Leur imposer ça, ce serait les dénaturer. S'il attend que la solidité ou l'équilibre vienne de ces trois mecs, il se trompe (…) On peut raconter ce qu'on veut mais Messi ne défendra jamais, Neymar le fait avec la même envie que ma petite fille au moment d'aller à la crèche. Les sept autres joueurs du PSG doivent être les garants de l'organisation et de la lucidité à la perte du ballon. Il y a une vraie philosophie à imposer ».

Malgré tout, Omar Da Fonseca est confiant : « Pochettino aujourd'hui a un caillou. Il y a de la boue un peu, il faut le nettoyer, mais je pense que la pierre précieuse est là. Ça va briller. Pochettino est sous la loupe, mais tout le monde voudrait être à sa place ! Il a vraiment un bijou entre les mains, avec trois joueurs qui, artistiquement, peuvent marquer une époque ».