PSG : le Top 10 des salaires parisiens, Mbappé domine Neymar et Messi !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Comme chaque année, le journal L'Equipe dévoile les salaires des joueurs de Ligue 1. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé, qui a prolongé l'été dernier son contrat avec le club de la capitale, qui touche, de loin, le plus gros salaire devant Neymar et Lionel Messi. Les trois stars parisiens parisiennes occupent également le podium des plus gros émoluments du championnat.