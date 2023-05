PSG : le torchon brûle entre Campos et Galtier !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Dans son édition du jour, L'Équipe a annoncé que la relation entre Luis Campos et Christophe Galtier, qui a été choisi personnellement par le Portugais l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino, ne serait plus aussi idyllique que cela.

C'est tendu entre Campos et Galtier !

La relation entre les deux hommes, qui se connaissent depuis l'été 2017 et le passage du technicien français sur le banc du LOSC, "n'est plus aussi solide". Il y a aurait aussi des divergences dans les plus hautes sphères du Paris Saint-Germain entre le président, Nasser al-Khelaïfi, et Luis Campos. "Autant de petits problèmes qui ont débouché sur une situation complexe et peuvent expliquer ces appels à l'union sacrée", résume le quotidien sportif.

La une du journal L'Équipe du mardi 02 mai pic.twitter.com/fGa55TBYij — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 1, 2023

Pour résumer Des tensions entre Luis Campos et Christophe Galtier, qui a été choisi personnellement par le Portugais pour remplacer Mauricio Pochettino, seraient apparus au PSG. Au point que leur relation ne serait plus la même qu'avant.

