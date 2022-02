PSG : le torchon brûle entre Ramos et Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Sergio Ramos est souvent blessé depuis son arrivée au PSG. Rares sont les apparitions du champion du monde 2010 avec le maillot parisien. L’état physique de Sergio Ramos pose beaucoup d’interrogations. Ces interrogations ont désormais des réponses.

Dans ABC, plusieurs proches du joueur se sont confiés sur ses débuts au PSG, mais également sur sa relation avec Pochettino et son staff : « Il n'est pas à l'aise à Paris. Il était le leader et la référence absolue du vestiaire du Real Madrid et, désormais, il n'est plus qu'un joueur parmi d'autres au PSG. Il est traité par différents physiothérapeutes, il n'aime pas ça. De plus, il n'a pas confiance en eux » affirme deux proches du joueur.

Mauvaise entente avec Pochettino

Un ami intime du joueur évoque aussi la relation de Ramos avec l’entraîneur Mauricio Pochettino : « Il ne s'entend pas avec lui ». Pour rappel, Sergio Ramos est touché au mollet et ratera donc le match aller contre le Real Madrid

