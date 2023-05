PSG : le verdict est tombé pour la blessure de Nuno Mendes !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En plus de s'incliner dimanche dernier au Parc des Princes contre Lorient (3-1), le Paris Saint-Germain a perdu sur blessure Nuno Mendes quelques minutes seulement avant la fin du match.

Fin de saison pour Nuno Mendes !

Deux jours plus tard et après les examens passés par le latéral gauche portugais, on sait que ce dernier souffre d'une lésion haute de l’ischio-jambier droit et ne rejouera plus de la saison, comme annoncé par le club de la capitale dans un communiqué. "Victime d’une lésion haute de l’ischio-jambier droit lors du dernier match contre Lorient, Nuno Mendes ne reprendra pas la compétition avant la fin de la saison."

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, souffre d'une lésion haute de l’ischio-jambier droit et ne rejouera plus de la saison, comme annoncé par le club de la capitale dans un communiqué.

Fabien Chorlet

Rédacteur