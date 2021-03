PSG : le verdict est tombé pour Lewandowski au Bayern !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le PSG va avoir deux chocs à négocier qui pourraient faire basculer sa saison. Samedi, le club de la capitale reçoit le LOSC pour le compte de la 31e journée de L1 (17h) avant de mettre le cap sur le Bayern la semaine prochaine en quarts de finale de la Ligue des champions.

Avant de se mesurer à l’ogre bavarois, le PSG a appris la blessure de Robert Lewandowski (32 ans), sorti dimanche lors du match entre la Pologne et l'Andorre (3-0). Le capitaine polonais, qui a inscrit un doublé, a reçu un coup par-derrière lors d'un cafouillage dans la surface andorrane à l'heure de jeu et est sorti dans la foulée. De la glace a été posée sur le genou droit de Lewandowski une fois ce dernier sur le banc. En fin de matinée, le verdict est tombé.

Le traitement de Lewandowski va durer entre 5 et 10 jours

« Lewandowski quitte la sélection et ne jouera pas face à l'Angleterre, assure le journaliste de Sport Bild Tobi Altschäffl. Le polonais souffre d'une blessure ligamentaire au genou et aucun risque ne sera pris. Le traitement va durer entre 5 et 10 jours : il devrait manquer uniquement le match face à Leipzig. » Et être donc présent le 7 avril pour recevoir le PSG... vraiment à 100% de ses moyens ?