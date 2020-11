PSG : plusieurs joueurs du vestiaire déjà au courant d’un départ imminent de Tuchel ?

Thomas Tuchel a l’impression d’avoir fait le travail. A l’heure d’enchaîner la deuxième trêve internationale de la saison, l’entraîneur du PSG affiche un bilan fort honorable en L1 de 8 victoires et deux défaites pour un total de 26 buts inscrits et seulement 3 encaissés. Personne, à part au PSG, ne serait donc en mesure de douter de ses compétences et de mettre son avenir en jeu.

Les joueurs du PSG parlent d'un possible départ de Tuchel entre eux

Oui, sauf que ce même Tuchel compte déjà deux défaites en trois matches de Ligue des champions et sait que son futur pourrait se jouer à Doha au cours d’une réunion au sommet cette semaine. « Il était prévu d'aborder la situation de Tuchel, sous contrat jusqu'en juin 2021 mais est-ce toujours d'actualité ? questionne L’Équipe ce lundi. Une prolongation semble aujourd'hui improbable vu le crédit dont il jouit auprès de Leonardo. Même si c'est Doha qui tranchera, Tuchel ne se fait d'ailleurs aucune illusion. En privé, il ne cache pas qu'il a compris depuis longtemps que son avenir se situe ailleurs qu'à Paris. »

Ces balbutiements des uns et des autres, les joueurs composant le vestiaire du PSG le ressentent au point d’en avoir discuté ces derniers jours ! « Avec les contre-performances sur la scène européenne, le débat a vite bifurqué sur l’avenir de Tuchel dans la capitale. Y compris au sein de son propre vestiaire où les joueurs évoquaient ouvertement entre eux, il y a quelques jours, l'hypothèse d'un changement de coach imminent... »