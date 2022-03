PSG : le vestiaire parisien bluffé par Neymar

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Au repos hier, Memphis Depay (FC Barcelone) s'est rendu à Paris pour la fashion week. Il s'est affiché aux côtés de ses amis du PSG Achraf Hakimi, Kylian Mbappé et Neymar. Toujours partant pour faire la fête, ce dernier afficherait cependant un visage très déterminé ces derniers temps.

Selon L’Équipe, Neymar aurait en effet épaté tout son monde par son sérieux durant sa convalescence. De retour face au Real Madrid (1-0) le 15 février dernier, il aurait confié qu'il n'avait plus de temps à perdre, à 30 ans, et qu'il voulait frapper un grand coup avec Paris, en Ligue des Champions, mais aussi avec le Brésil, lors de la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar.