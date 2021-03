PSG : le vestiaire répond au pacte de Messi et consorts au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Il y a une saison pour tout... même pour les pactes. Ce lundi, la presse catalane a fait savoir que le vestiaire du FC Barcelone s’était réuni récemment afin de s’engager sur une promesse commune : ne pas faillir en Liga et en Coupe du Roi, quitte à délaisser la Ligue des champions qui semble de toute façon enterrée avec la large défaite contre le PSG en 8e de finale aller (1-4).

Au PSG, un pacte aurait également été scellé sans aucune concertation avec le vestiaire du Barça. Celui-ci concerne là ausi la fin de saison sur le plan domestique, où les hommes de Mauricio Pochettino sont engagés dans les deux compétitions.

Le PSG veut un sans-faute jusqu'en fin de saison !

« Il reste onze matches avec un objectif simple, remporter les onze rencontres qui permettront au PSG de conserver son titre et de gagner un 10e championnat de France, a révélé le journaliste de France Bleu Stéphane Bitton. On le sait, même si cela n’est pas officiel, les joueurs et le staff ont passé un pacte un peu invisible : le 12/12. Maintenant, c’est 11/11. Car le PSG doit être champion de France et va l’être, je le pense. Qui a le plus gagné ? Le Paris Saint-Germain, 18 fois. C’est la meilleure attaque (61 buts), c’est la meilleure défense ex-aequo avec Lille (17). Ce sont des signes qui ne trompent pas. »