PSG : Leo Messi met Cristiano Ronaldo et Neymar à l’amende

Leo Messi est au PSG depuis l’été dernier et son départ du FC Barcelone. L’Argentin connaît, cependant, une première saison compliquée au sein du club de la capitale où ses performances sont loin de celles qu’il faisait sous les couleurs catalanes. Auteur 4 buts et 13 passes décisives en Ligue 1 cette saison, le sextuple met Cristiano Ronaldo et Neymar à l’amende.

En effet, Leo Messi occupe la première place du classement Forbes des sportifs les mieux payés au monde, avec 130 millions d’euros perçus sur les 12 derniers mois. Dans ce classement, le joueur du PSG devance son éternel rival Cristiano Ronaldo (3ème avec 115 millions d’euros) et son coéquipier Neymar (4ème avec 95 millions d’euros). Les trois hommes sont néanmoins les seuls footballeurs à faire partie du TOP 10 de ce classement.

