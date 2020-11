PSG : Leonardo a gagné un bras de fer perdu d’avance avec Neymar

Les dirigeants du PSG prennent une grande respiration à chaque rassemblement du Brésil. La présence de Neymar y est pour beaucoup tant le capitaine de la Seleçao veut disputer tous les matches de son pays et augmente donc le risque de blessure.

La star brésilienne, blessée à la cuisse le 28 octobre, a pourtant été sommé par le PSG de ne pas rejoindre la Seleçao, afin de se préserver. Mais l'ancien du FC Barcelone a fait fi des recommandations du club de la capitale, en acceptant la convocation de Tite.

Pour couper la poire en deux et ainsi apaiser des tensions palpables avec le club champion de France, GloboEsporte croit savoir que Neymar ne devrait pas disputer la première rencontre du Brésil contre le Vénézuela dans la peau d’un titulaire. En revanche, il devrait revenir dans le onze de départ face à l’Uruguay lors du match suivant. Leonardo en dira sans doute un peu plus sur le sujet entre midi et deux, mais c’est ce qui s’appellerait un bon compromis.