PSG : Leonardo brise un mythe grandissant sur le trio Messi, Neymar et Mbappé

Le grand jour est arrivé pour le PSG. À 20h45, les hommes de Mauricio Pochettino entameront leur nouvelle campagne de Ligue des champions à Bruges. Dans quel dispositif ? Le technicien argentin n’a pas levé les dernières zones d’ombre entourant le onze qui débutera ce soir.

Si le trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé est bel et bien aligné, RMC Sport sait juste que Pochettino a mélangé les équipes et a aligné Messi... dans un rôle axial. Jouera-t-il à la pointe de l'attaque parisienne, ou dans un rôle de meneur de jeu axial, derrière un duo Neymar-Mbappé ?

Le doute subsiste mais Leonardo n’est pas spécialement inquiet. Selon le directeur sportif du PSG, les trois cracks peuvent évoluer ensemble et prendront même du plaisir à le faire. « Je pense qu’ils complémentaires, a-t-il déclaré sur Canal+. Chacun est différent dans ses caractéristiques. Je les vois être ensemble de manière très facile. Et je ne vois pas de sentiment de jalousie entre eux. C’est le contraire. »

