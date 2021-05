PSG : Leonardo est furieux contre la Commission de discipline !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Pour son exclusion et ses injures lors de Stade Rennais – PSG (1-1), Presnel Kimpembe a écopé de trois matches de suspension en Commission de discipline ce mardi soir. Une sanction qui a fait sortir Leonardo de ses gonds.

A l'AFP, le directeur sportif francilien s'est lâché, dénonçant une décision « complètement incohérente » : « Je trouve complètement incohérent qu'une faute de jeu soit sanctionnée de cette manière en fin de Championnat, c'est la plus grosse sanction pour une faute de jeu cette saison », a déploré Leonardo.

Un acte moins grave que la bagarre de Monaco – Lyon selon lui

Dans ce sprint final où toutes les pressions sont permises, le dirigeant francilien s'est servi de la bagarre à l'issue de Monaco – OL (2-3) pour défendre son joueur : « Pour la bagarre Lyon-Monaco, un seul joueur a pris trois matches, et Kimpembe prend quatre matches avec le sursis, c'est complètement incohérent. Aujourd'hui (mardi), en commission, ils n'ont jugé que la faute, il n'y a pas eu d'autres discussions sur ce qui s'est passé. Jérémy Doku n'a pas été blessé et Presnel Kimpembe n'a pas d'intention de faire mal. Il est en retard, c'est une faute importante, mais, que ce soit la plus grosse sanction de la saison, c'est démesuré ».