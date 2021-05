PSG : Leonardo et Kimpembe détruits par un ancien parisien

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Jérôme Rothen avait visiblement besoin de régler ses comptes ! Comme à son habitude, le consultant RMC Sport a été invité à commenter l'actualité du Paris Saint-Germain, l'un de ses anciens clubs. Visiblement déçu de l'attitude du défenseur tricolore, expulsé dimanche dernier face à Rennes (1-1), l'ancien milieu de terrain n'a pas épargné le titi parisien. Leonardo en a également pris pour son grade. Lui qui avait critiqué la commission de discipline pour avoir infliger à Presnel Kimpembe une suspension de trois matches.

"Ce qui me dérange, c’est qu’il donne raison à Kimpembe, à son tacle, à son attitude, alors que c’est ce qu’il faut combattre au PSG, a pesté l’ancien milieu gauche parisien. Ce n’est pas le premier match qu’ils terminent à dix. Le PSG, comme l’OM, on aime ou pas. En France, il y en a beaucoup qui détestent le PSG. Si en plus tu leur donnes raison et tu leur donnes à manger avec ce genre d’attitude de ‘racailles’… Il faut arrêter. On comprend la frustration. C’est difficile de garder ses nerfs quand c’est compliqué. Mais il ne faut pas donner raison à ce genre d’attitude." Un message qui a le mérite d'être clair.