PSG : Leonardo n’est pas le pire ennemi de Tuchel à Paris

La petite guerre entre Leonardo et Thomas Tuchel a fait une nouvelle victime : Danilo Pereira. Arrivé au mercato estival grâce à l’entremise de Jorge Mendes, l’international portugais va donc jouer défenseur central alors que Marquinhos évoluera désormais au milieu. Le technicien allemand a inversé leur poste pour mettre en lumière ses désaccords avec son directeur sportif, qu’il accuse en secret de lui savonner la planche.

Tuchel s'est assuré la paix du vestiaire

Dans son édition du jour, L’Équipe se pose une autre question : et s'il ne se la savonnait tout seul ? « Et si Tuchel, face aux qualités et aux limites de son effectif, s’était résolu à tout miser sur ses individualités ? s'interroge le quotidien sportif. Comme si, passé la ligne médiane, il s’en remettait à la seule inspiration de ses artistes car il ne croit pas son équipe capable de développer un projet de jeu plus ambitieux. Comme si, craignant d’ouvrir la boîte de Pandore et échaudé par les bouderies passées (Mbappé, Cavani, Icardi…), il leur avait confié les clés du camion pour s’assurer la paix du vestiaire. »

« À mon avis, Tuchel a lâché »

À ce titre, certains joueurs du PSG s’étonneraient d’ailleurs de ne pas travailler de circuits préférentiels à l’entraînement. « À mon avis, Tuchel a lâché, corrobore Éric Rabesandratana. Normalement, c’est toi qui imposes tes idées. Tuchel a fait quoi pour déséquilibrer Manchester United ? Il a mis trois mecs solides pour défendre au milieu et il a dit à ses attaquants : “Utilisez votre talent, démerdez-vous”. Quand tu as trois joueurs qui marchent et se foutent de ta gueule, eh ben, tu les sors, si tu veux que les mecs te respectent. Sinon, tu es mort. Là, les mecs font ce qu’ils veulent. Quand ils en ont envie, tu vas battre n’importe qui car le talent est là. Mais quand ce n’est pas le cas… »