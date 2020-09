PSG : Leonardo prône l’union sacrée après l’OM et le RC Lens

Vaincu à deux reprises sur ses deux premiers matches de Ligue 1 2020-21 face à Lens et l'OM (0-1 à chaque fois), le Paris Saint-Germain réalise son plus mauvais début de saison de l'ère QSI. La pire même depuis 1978. Marqué par sa défaite en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, terrassé par les cas de Covid-19 et désormais les suspensions, le Champion de France fait figure de colosse aux pieds d'argile. Une situation qui a poussé Léonardo à réagir.

Leo, la positive attitude

Si, devant la presse, le direction sportif brésilien tient un discours très vindicatif à l'égard des instances, de l'arbitrage ou des adversaires, « Leo » se montre beaucoup plus positif dans l'intimité du vestiaire. Face aux joueurs, au lendemain de la défaite dans le Classique, l'ancien dirigeant du Milan AC n'a, par exemple, pas insisté sur les problèmes du moment mais davantage sur le positif.

Comme le rapporte RMC Sport, Leonardo était lundi au Camp des Loges pour débriefer le match. Plutôt que d'accabler les joueurs qui ont perdu leurs nerfs sur la fin et concédés trois cartons rouges, le Brésilien a pris la défense des hommes de Thomas Tuchel, leur demandant de rester soudés dans la tempête et les invitant à déjà se reconcentrer sur la réception du FC Metz mercredi au Parc.