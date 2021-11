PSG : Leonardo reçoit enfin une bonne nouvelle dans son bras de fer avec Messi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les dirigeants du PSG doivent se mordre les doigts aujourd'hui d'avoir accepté d'inclure une clause dans le contrat de Lionel Messi stipulant qu'ils ne pouvaient lui refuser de rejoindre sa sélection. Mais l'euphorie était tellement grande en août quand ils l'ont recruté qu'on peut tout à fait comprendre leur démarche. Seulement, aujourd'hui, ils doivent supporter le fait que le sextuple Ballon d'Or va jouer avec l'Argentine alors qu'il est blessé et a manqué les deux derniers matches du club de la capitale…

Mais Leonardo, Nasser al-Khelaïfi et les autres peuvent compter sur des soutiens, notamment celui de Jérôme Rothen, qui a déclaré hier sur RMC : « C'est très choquant, je ne comprends pas du tout. Il peut être titulaire avec l'Argentine et revenir en boulet de canon. Mais il peut aussi revenir blessé. Il y a plus de chances de l'avoir à 100% en le gardant au chaud qu'en l'envoyant en Argentine. Tu as beau être le meilleur joueur du monde, le mieux payé, tu dois aussi rendre des comptes à ton club qui t'a permis de maintenir ton salaire, ce qui était impossible à Barcelone ». Sauf que l'ancien Barcelonais ne rend de comptes à personne quand il s'agit de l'Argentine !

🔴 Rothen sur Messi :"Je trouve ça très choquant ! (...) Tu as beau être le meilleur joueur du monde, le mieux payé, tu dois aussi rendre des comptes à ton club qui t'a permis de maintenir ton salaire, ce qui était impossible à Barcelone. Messi aurait dû refuser la sélection ?" pic.twitter.com/uABxISVZYC — Maxifoot - Actu foot et mercato (@maxifoot_fr) November 9, 2021