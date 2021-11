PSG : Leonardo se prend un retour de flamme spectaculaire avec Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On n’a sans doute pas fini d’entendre parler de la présence de Lionel Messi en Argentine pendant la trêve internationale. De toute évidence, Leonardo n'a pas du tout apprécié de le voir s'envoler en compagnie de Leandro Paredes pour plusieurs milliers de kilomètres loin du PSG.

Ainsi, selon Le Parisien, Leonardo a tout simplement saisi la FIFA. Sans succès. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation, a-t-il déclaré au quotidien régional. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA. »

« Le PSG contre Lionel Messi »

En Argentine, on se désole de la position de victime prise par Leonardo. « Leonardo défend une idée : il est responsable de l'effectif le plus construit à coup de billets de la planète, et il se plaint que nous les Argentins ayons la possibilité de plus profiter de Messi que les Parisiens. Il s'est déjà plaint deux fois cette semaine. Leonardo cherche des raisons pour justifier le fait que sa super-équipe n'écrase pas encore tout. Mais il sait que pour les patrons qataris du PSG, c'est bénéfique que Messi brille en club comme en sélection en vue du prochain Mondial », écrit le quotidien référent Olé.

La Nacion n’y va également pas de main morte avec le PSG. « La tension grandit et les dérives peuvent être très dangereuses. [...] Les court-circuits existent également en interne, parce que pendant que Leonardo affichait une position très dure, Mauricio Pochettino avait déjà fait savoir que Messi rejoindrait sa sélection », raconte de son côté le journal généraliste argentin en titrant « Le PSG contre Lionel Messi. » Ambiance...