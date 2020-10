PSG : Leonardo, Tuchel, l’émir du Qatar... ils peuvent déjà tous faire une croix sur la C1 !

Le PSG a envoyé son frère jumeau hier au Parc des Princes. Méconnaissables, les joueurs de Thomas Tuchel ont été pétrifiés par Manchester United, venu jouer crânement sa chance à Paris comme en mars 2019 (2-1). Ce diable de Marcus Rashford a d’ailleurs encore frappé, comme pour renvoyer le vice-champion d’Europe à ses déboires passés en C1.

Même s’il a largement critiqué la prestation globale des joueurs du PSG, Pierre Ménès préfère penser à un avenir meilleur dans la compétition. « Il y a de quoi se refaire la cerise dans ce groupe mais pour un récent finaliste de la compétition, cette défaite fait vraiment mauvais effet », a-t-il constaté sur son blog.

Aucune équipe battue en ouverture n'a gagné la C1

Le consultant de Canal+ n’est peut-être pas dans le vrai. La statistique, révélée par Mister Chip, fait froid dans le dos : aucune équipe n’a remporté la Ligue des champions après avoir subi une défaite en ouverture de sa campagne européenne ! Pour noircir un peu plus le tableau, on rajoutera que le PSG n’avait plus connu de revers à domicile en phase de groupes de la C1 depuis décembre 2004. Un autre temps.