PSG : les 3 enseignements de la victoire contre les Urawa Red Diamonds

Messi était remplaçant Devant 65 000 spectateurs, Christophe Galtier a fait tourner par rapport à la victoire de mercredi. Lionel Messi et Neymar étaient remplaçants au profit de Mauro Icardi, en 3-4-1-2. Si l’attaquant argentin a été passeur décisif sur le premier but de Pablo Sarabia, on ne l’a que rarement vu aux avant-postes. Messi et Neymar sont ensuite entrés à l’heure de jeu, le Brésilien, en jambes, délivrant une passe lumineuse à l'origine du troisième d'Arnaud Kalimuendo. 🚨 OFFICIEL : Le XI du PSG face à Urawa avec Zaire-Emery titulaire ! 💥 pic.twitter.com/6dcWdDVXrQ — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 23, 2022

Verratti capitaine

Ménagé en début de semaine, Marco Verratti a parfaitement fêté ses 10 ans au PSG pour étrenner son brassard de capitaine aux côtés d’un Warren Zaïre-Emery prometteur et à revoir devant une plus forte opposition. En défense, on notera la solide prestation de l’élément central Danilo Pereira.

C’est un diamant à polir. Il doit apprendre et fera des erreurs, mais il a de l’or dans les pieds, une grande intelligence de jeu et des qualités avec ballon admirables. Bien cadré, il peut aller loin. Déjà apte pour la rotation en pro. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 23, 2022

Un premier bijou pour Mbappé

Capitaine à la sortie de Verratti, Kylian Mbappé est monté en puissance. Avant la pause, l’attaquant du PSG s’est même offert son premier bijou de la saison en concluant d’une frappe sous la barre une action qu’il avait lui-même initiée d’une aile de pigeon en direction de Juan Bernat. Le champion du monde a joué une heure prometteuse.

😍 Mbappé s'offre un petit bijou en solo ! pic.twitter.com/SceHcz29P2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 23, 2022

Pour résumer Le PSG, qui a battu les Urawa Red Diamonds à Saitama (3-0) pour son troisième match amical de la préparation estivale, a rendu une copie avec plusieurs enseignements à tirer. Voici ce qu'il faut retenir de cette rencontre.

Bastien Aubert

Rédacteur