PSG : les ahurissantes confessions de Thomas Tuchel

Le propos est rare. Et mérite donc le détour. Les supporters du PSG, qui connaissent le technicien allemand depuis l'été 2018 ont sans doute été surpris par ses mots accordés à la chaîne de télévision, Sport1. Un entretien à coeur ouvert au cours duquel l'homme du banc de touche est revenu sur ses mois dans la capitale, sur sa relation avec les dirigeants et les stars de l'équipe que sont, entre autres, Neymar et Mbappé.

ö combien constructif. "En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : “suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des sports ? Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club maintenant ? Parfois, en toute honnêteté, c’est très facile. Parfois, c'est un gros défi. Un club comme le PSG a de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts concentrés de l’équipe."

Avant d'évoquer son avenir au sein même du PSG. "Je ne sais pas si je dois encore aller plus haut, plus haut, plus haut. J’aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours juste du football.Je me dis : “je veux juste être coach”. Je crois que ce pour quoi je suis devenu coach et ce pour quoi je le suis toujours, je peux le trouver n’importe où. Partout où il y a un demi-terrain pour m’entraîner et un lecteur DVD pour faire des vidéos. […]Mais quand vous entendez l’hymne de la Ligue des Champions, quand vous voyez des choses à l’entraînement, qui vous inspirent parce qu’il y a tellement de qualité, alors, bien sûr, vous devenez un peu accro."