PSG : les caprices de diva de Neymar et Mbappé avec Tuchel refont surface !

Depuis qu’il a remporté la Ligue des champions avec Chelsea au printemps, Thomas Tuchel a droit à tous les honneurs. Il y a quelques semaines, il était ainsi invité en compagnie des plus grands techniciens au Festival du Sport à Trento, événement organisé par La Gazzetta dello Sport.

Ce genre d’attentions le change de l’époque où il était encore l’entraîneur du PSG, période qui s’est brutalement terminée à la fin du mois de décembre 2020 lorsqu’il a été débarqué par les dirigeants qataris. Incapable de donner une ligne conductrice à son équipe sur le long terme, le technicien allemand avait pris la porte. En interne, la situation était pour le moins compliquée, comme le relate Sportweek, supplément du quotidien italien qui fait sa Une sur Tuchel demain.

Tuchel a dû gérer les familles et amis de ses stars

Certains extraits font froid dans le dos. « Selon ses dires, le PSG et Chelsea sont aux antipodes au niveau organisationnel, peut-on lire dans la publication transalpine. Lors de ses premiers mois à Paris, il a dû gérer les familles et amis de ses stars. Tuchel était plus un Ministre des Sports qu’un entraîneur. C’est plus facile d’entraîner Romelu Lukaku que Kylian Mbappé ou Neymar. À Chelsea, où tout est plus fluide, il peut appliquer sa méthodologie de travail avec plus de sérénité. »

