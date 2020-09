PSG : les cas de Covid, nouveau prétexte de guerre entre Leonardo et Tuchel !

Avec trois cas de Covid-19 avéré dans son effectif (Paredes, Di Maria et Neymar), une suspicion (Marquinhos) et des joueurs (Icardi, Navas, Herrera, Verratti) dont on redoute qu'ils soient aussi contaminé pour avoir fréquenté les malades à Ibiza, le Paris Saint-Germain traverse quelques turbulences ces derniers jours.

« L'Ibizizanie » frappe le PSG

Si le match du RC Lens du 10 septembre ainsi que le Classique du 13 septembre face à l'OM ne sont pas encore repoussés, le club de la Capitale subit actuellement un éclairage dont il se passerait bien... Et qui pourrait avoir de lourdes répercussions en interne. Ne serait-ce que pour l'image renvoyée vers l'extérieur.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, ces cas de Covid-19 sont prétextes à une nouvelle embrouille entre Leonardo (directeur sportif) et Thomas Tuchel (entraîneur), les deux hommes se renvoyant la responsabilité du couac. Le Brésilien serait « furieux » de la situation. Quant à l'Allemand, qui n'était pas favorable au report du match face au RC Lens samedi, il serait de plus en plus agacé de ne voir débarquer aucun des renforts demandés. Il se pourrait bien que ce fichu coronavirus force Doha à arbitrer plus rapidement la guerre des coqs en interne...