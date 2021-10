PSG : les confidences de Neymar sur sa relation avec Mbappé et Messi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Pas franchement épargné par les médias depuis plusieurs semaines, Neymar prend encore plus cher depuis le Clasico et sa performance très décevante. Les observateurs ne reconnaissent pas le formidable attaquant brésilien des dernières saisons. Pourtant, à le lire dans les colonnes du média argentin Diario Olé, tout va bien. Au cours d'une opération promotionnelle pour l'un de ses sponsors, Red Bull, le Ney a expliqué que tout allait bien à Paris avec ses amis Lionel Messi et Kylian Mbappé.

"Mbappé est une grande star. Verratti aussi. Je savais que c'était un grand grand joueur, mais pas si spectaculaire. Il est certainement l'un des meilleurs milieux de terrain avec lesquels j'ai joué avec Xavi et Iniesta. Je suis très heureux d'avoir Messi au PSG, car en plus d'être une idole du football, un crack et un génie, c'est mon ami. J'espère faire avec lui à Paris, l'histoire que nous avons faite à Barcelone." C'est tout ce qu'espèrent les supporters parisiens même si, pour le moment, la production des 4 Fantastiques est très insuffisantes.

