PSG : les coups durs s'enchaînent pour Messi, incertain face à Manchester City !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Sorti à la 76ème minute lors de la victoire dimanche dernier du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais (2-1), Lionel Messi souffre d'une contusion osseuse au genou gauche. Déjà absent mercredi face à Metz (2-1), la star argentine le sera également pour la réception ce samedi de Montpellier, à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1.

Et selon les informations de RMC Sport, Lionel Messi est même incertain pour le choc de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City, qui se jouera mardi prochain au Parc des Princes. Présent ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, a lui laissé entendre que la Pulga pourrait jouer face aux Citizens. "Messi peut-il jouer contre Manchester City mardi ? Oui, on espère. On doit être prudent, on verra son évolution dans les prochains jours."

🔴🔵 Victime d'un coup à un genou gauche dimanche dernier face à l'OL, Lionel Messi est incertain pour le choc de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City, ce mardi. L'Argentin a déjà manqué le déplacement à Metz et sera aussi absent face à Montpellier ce samedi. — RMC Sport (@RMCsport) September 24, 2021