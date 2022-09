PSG : les deux supporters gravement blessés à Nice sont des ultras parisiens !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

De violents incidents ont émaillé l'avant-match entre Nice et Cologne, ce jeudi. Des affrontements ont eu lieu en tribune et un supporter allemand est en soins intensifs après avoir fait une chute de cinq mètres. Son pronostic vital est engagé. D'après le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, « C'est un Français, un supporteur parisien qui était dans les rangs allemands, il souffre d'un traumatisme crânien et thoracique ».

Il s'agit d'un membre des "Supras Auteuil", dissous en 2010 et présent en tribune aux côtés des Allemands. Et l'on a appris un peu plus tard qu'un autre supporter de Cologne est en soins intensifs après avoir reçu un coup de couteau, et qu'il est lui aussi parisien...