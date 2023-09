PSG : les dirigeants coupables de la blessure de Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé va mieux. Préservé contre l’Allemagne (1-2) à cause d’un problème au genou, le capitaine des Bleus a regagné Paris mardi dans la nuit pour se rendre au centre d’entraînement du PSG hier après-midi. À quelques jours du début de la campagne de Ligue des champions, mardi prochain, L’Équipe fait savoir qu’il ne sera « as à 100% et Paris a une responsabilité dans ce déficit actuel. » Après ses vacances et sa traditionnelle reprise dans le sud en famille, Mbappé n’a pas pu suivre son programme habituel en raison de sa mise à l’écart.

Pas de vraie préparation estivale pour Mbappé

Pas de séances intenses, un seul match amical (contre Le Havre, 2-0) et surtout un trou de quasiment un mois entre ses deux premières rencontres de la saison (Le Havre le 21 juillet et Toulouse, 1-1, le 19 août). Un programme loin d’être idéal, donc. Le joueur de 24 ans s’est logiquement senti en manque de repères athlétiques contre le RC Lens (3-1) mais surtout à Lyon (4-1). L’impression physique fut quelconque contre l’Irlande (2-0, jeudi dernier).

