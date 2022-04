PSG : les dirigeants font volte-face pour l’étoile sur le maillot !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le dixième sacre du PSG en Ligue 1 n’est plus qu’une question de jour. Il pourrait arriver demain, lors du déplacement à Angers ou bien le week-end prochain lors de la réception de Lens. Les dirigeants du club de la capitale, qui ne souhaitaient pas mettre d’étoile sur le maillot de la saison prochaine, ont changé d’avis sur la future tenue des Parisiens.

Selon les informations de nos confrères de “L’Équipe“, le PSG devrait en effet et finalement inclure une étoile sur le maillot. Cependant, cette dernière devrait être intégrée dans le logo de la LFP qui est sur la manche droite du maillot et non à côté de l’écusson du club.

Le PSG devrait bien arborer une étoile sur son maillot la saison prochaine en cas de dixième titre de champion de France.



Cependant, elle devrait figurer sur la manche, dans le badge de la LFP et non au-dessus du logo comme pour St-Etienne.



Pour résumer Alors que le PSG se dirige vers son dixième titre de Champion de France, une étoile devrait bel et bien être présente sur la tenue des Parisiens la saison prochaine. Cependant, l'étoile ne sera pas placé au-dessus du blason du club.

