PSG : les dirigeants ont rendez-vous devant le TAS le 17 novembre

Si tout se passe bien, le PSG pourrait récupérer quelques millions d'euros mercredi prochain. C'est en effet le 17 novembre que ses avocats ont rendez-vous à Lausanne pour plaider sa cause devant le Tribunal Arbitral du Sport concernant le transfert de Giovanni Lo Celso à Tottenham en 2019. Les Parisiens estiment devoir récupérer 20% de 26 M€ (soit 5,2 M€) alors que le Betis Séville ne veut en verser que 2.

D'où vient le litige ? A l'été 2018, Lo Celso est prêté avec option d'achat au Betis. Dès le mois d'avril 2019, les Andalous versent 22 M€ au PSG pour le milieu argentin avec la promesse de reverser 20% sur la plus-value d'une future vente. Quelques mois plus tard, le joueur est prêté à Tottenham moyennant 16 M€ avec une option d'achat de 32 M€ en janvier 2020. Quel Spurs lèvent. Le PSG estime logiquement que le montant du transfert est de 48 M€ (les 16 M€ du prêt plus les 32 M€ du transfert). Le Betis, lui, ne compte pas les 16 M€ car, selon lui, cela fait partie du prêt. Paris a immédiatement porté réclamation et obtenu gain de cause. Le TAS a de grandes chances d'aller une fois de plus dans son sens…

