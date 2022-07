PSG : les ennuis commencent pour Galtier avec Messi & Co

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

La vie de Christophe Galtier au PSG n’est plus totalement rose. En signant dans le club de la capitale, l’ancien coach de l’ASSE savait qu’il faudrait concilier vie sportive avec vie commerciale bien plus que dans n’importe quel autre club. La tournée au Japon en est le parfait exemple puisqu’elle impacte directement la préparation estivale. D’autant plus quand les conditions météo – forte humidité et chaleur – n’arrangent rien et sollicitent encore davantage les organismes des joueurs. « Tu récupères moins bien et le corps chauffe et se fatigue plus vite », dit-on au club, selon L’Équipe.

« Ces tournées ne sont que commerciales et pas destinées à la préparation, avance Alexandre Marles, ex-responsable de la performance du PSG et de Lyon qui aide des joueurs dans leur préparation. La durée de ces voyages est le problème majeur. On dit qu’en général, pour bien préparer ta saison, il faut de cinq à six semaines à raison de deux entraînements quotidiens le plus souvent. Or, quand tu voyages si loin, tu perds trois jours à l’aller et trois au retour. Car la veille, le jour du voyage et le lendemain, tu ne t’entraînes pas ou très peu et tu perds en rythme. »

Mercredi, le PSG a ainsi décidé d’écourter son séjour au Japon en invoquant le climat et sa volonté de préparer au mieux le Trophée des champions prévu le 31 juillet contre le Nantes à Tel Aviv. Initialement, il devait y rester jusqu’au 28 et rejoindre directement Israël. Il espère désormais pouvoir repartir dès la fin de son match contre le Gamba Osaka lundi prochain, le 25. Si ce n’est pas possible, ce sera le mardi 26. L’objectif étant de passer trois jours au Camp des Loges, les 27, 28 et 29, avant de redécoller pour Tel Aviv le 29.