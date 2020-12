PSG : les festivités de Neymar ont déjà débuté, une star du PSG est attendue !

Les recommandations liées au Covid-19 ? Très peu pour Neymar. L’attaquant phare du PSG est en train d’organiser une grande fête, dans sa villa de Mangaratiba, au Brésil. C’est dans cette résidence de 10 000 m2, achetée 10 M€ en 2016, que le Brésilien s’était confiné à partir du 18 mars. Il avait pu profiter d’un court de tennis, d’un terrain de foot, de beach-volley et d’une piscine à débordement pour s’entretenir physiquement avec ses amis.

Cette fois, le séjour sera beaucoup moins studieux. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que les festivités ont déjà commencé samedi avec un tournoi de futvolei et qu’elles devraient s’étirer jusqu’au 1er janvier. Pour y participer, les invités devront présenter un test PCR négatif et ils sont censés porter un masque durant leur séjour dans une résidence ultra-sécurisée. Ils devront laisser leurs téléphones portables au vestiaire pour éviter d’inonder les réseaux sociaux.

« C’est totalement irresponsable »

Neymar, lui, est préoccupé par la programmation de son événement qui ressemblera à celui d’un festival d’envergure avec les participations de la chanteuse Ludmilla et des chanteurs Wesley Safadao et Leo Santana. « Au départ, ça devait être une fête un peu intime, pour 50 personnes, là ça devient un peu abusé », reconnaît un invité sans pour autant remettre en cause sa participation. Neymar a aussi invité Bruninho, son ami volleyeur champion olympique en 2016, Marquinhos (PSG), Lucas Lima (Palmeiras) mais aussi des influenceurs et des vedettes de la télé brésilienne. « C’est totalement irresponsable, a écrit Menon, éditorialiste sur le portail UOL. Neymar n’est même pas préoccupé par la propagation de la maladie. Ce qui lui importe c’est que personne ne divulgue des photos et des vidéos de cette fête macabre… » Il devra en payer les conséquences.