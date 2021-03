PSG : les maillots de la saison prochaine seraient prêts, les voici !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

C'est toujours attendu. Et notamment par les supporters, pressés de connaître la tenue de leurs protégés la saison suivante. Au PSG, personne n'y échappe et c'est donc avec intérêt qu'un site spécialisé dans l'exercice (Footy Headlines) a déjà dévoilé à quoi ressembleraient les maillots de Kimpembe, Neymar, Mbappé et consorts la saison prochaine.

Comme vous pourrez le constater, en regardant ci-dessous, le maillot domicile serait donc signé Jordan (une première), entièrement bleu et comporterait une bande rouge centrale avec deux bandes blanches autour. Rien dé révolutionnaire, certes, mais tout de même très différent de celui de cette saison.