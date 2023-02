PSG : les mots fort de Galtier après la défaite à Monaco !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG voyage mal. Les joueurs du club de la capitale viennent d’enchainer deux défaites de rangs. Après une élimination sur le terrain de l’OM en Coupe de France, le club de la capitale a aussi perdu en championnat sur la pelouse de Monaco. Alors que dans trois jours, les Parisiens reçoivent le Bayern Munich, le coach Christophe Galtier a eu des mots forts après le match à Monaco.

Au micro de Prime Vidéo, il s’est exprimé : « Je suis furieux parce que l’entame est catastrophique. Rentrer à 3-1, c’est plus compliqué. Il y a de la colère. On fait avec les forces actuelles mais le groupe est comme ça. Il y avait des absents, un virus. C’est une période difficile pour tout le monde, les joueurs, et les supporters. On a un grand rendez-vous mardi et il faut l’union sacrée pour retrouver de l’énergie, de la confiance et des joueurs disponibles. »