PSG : les mots forts d'al-Khelaïfi après la qualification en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Cerné par les affaires en tous genres, Nasser al-Khelaïfi continue d'occuper sa fonction de président du PSG comme si de rien n'était. Bien aidé, il est vrai, par la mainmise du Qatar sur l'économie française et plus particulièrement celle de la L1. L'investissement de beIN dans les prochains droits TV devrait en effet sauver la Ligue d'une catastrophe et contribuer ainsi à consolider la place de NAK comme "parrain" du football français.

"Il n'y a pas de pression sur vous"

Le dirigeant parisien était à la Reale Arena mardi soir. Il a beaucoup apprécié la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Champions League après sa victoire 2-1 sur la Real Sociedad. Il est descendu dans les vestiaires au coup de sifflet final, prononçant un discours de... dix minutes dans lequel il a notamment dit : "C’est une victoire collective, on est plus forts ensemble. Il n'y a pas de pression sur vous. Vous devez continuer à prendre du plaisir. Écouter l’entraîneur et entretenir l’état d’esprit collectif !". La thématique du parcours sans pression a été lancée par Luis Enrique dès son arrivée à Paris.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🔴🔵 Les mots de Nasser Al-Khelaïfi dans le vestiaire après la victoire du PSG contre la Real Sociedad :



« C’est une victoire collective, on est plus forts ensemble. (…) Il n'y a pas de pression sur vous. Vous devez continuer à prendre du plaisir. Écouter l’entraîneur et… — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 6, 2024

Podcast Men's Up Life