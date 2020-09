PSG : les noms des joueurs doutant de Tuchel ont filtré

Il y a les résultats, bien sûr, avec ces trois défaites de rang, de la finale de la Champions League face au Bayern à celle dans le Clasico dimanche dernier en passant par le revers à Bollaert (0-1 à chaque fois). Mais ce que les joueurs du PSG reprocheraient en priorité à leur entraîneur, Thomas Tuchel, ce serait davantage le fonds de jeu, selon RMC.

La radio a donné les noms des joueurs mécontents, en a caché d'autres mais on devine à peu près de qui il s'agit. Concernant ces derniers, ceux qui "regrettent le manque de jeu, mais aussi le manque de créativité dans le jeu parisien depuis plusieurs mois" selon la source citée par la radio, on peut imaginer que Neymar et Kylian Mbappé sont en première ligne.

Marquinhos et Icardi aussi

Avoir les deux superstars contre soi est déjà problématique. Mais Tuchel a également vu deux autres piliers de son effectif lui tourner le dos. Et notamment celui qu'il a désigné comme son capitaine pour la saison, Marquinhos. Le Brésilien ne veut plus jouer en numéro 6. Il l'a fait savoir à plusieurs reprises et constate que les choses ne changent pas, ce qui a provoqué une rupture avec son coach.

Et que dire de Mauro Icardi ? Recruté à prix d'or (50 M€), l'attaquant argentin a été écarté de l'équipe type pour le Final 8 de la Champions League. Cela après un échange très bref avec Tuchel. Depuis, selon RMC, leur relation serait glaciale. Ce qui revient à se demander combien de temps le technicien pourra tenir avec quatre stars contre lui ? Surtout que ces quatre-là ont dû engrener des partenaires avec eux…