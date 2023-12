Le Havre - PSG : les notes des Parisiens, vainqueurs à 10 contre 11

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En infériorité numérique pendant 80 minutes, le PSG a fait bloc pour assurer l’essentiel au stade Océane (2-0). Et, ce, malgré une entame catastrophique. Quelques secondes après la sortie sur blessure de Fabian Ruiz, Donnarumma était sauvé sur sa ligne par Soler (6e) et expulsé dans la foulée suite à une sortie au pied ratée (10e). Barcola était sacrifié dans le champ pour laisser place à l'excellent Tenas dans le but... Mieux à 10, les Parisiens sortaient enfin la tête de l’eau et Mbappé, alerté par une passe laser de Dembélé, butait du gauche sur Desmas (20e). Ce même Mbappé prenait sa revanche et enroulait une frappe du droit au pied du poteau (0-1, 23e).

Tenas, baptême du feu réussi

En seconde période, Tenas effectuait son premier vrai arrêt en Ligue 1, une claquette sur une frappe havraise à l’entrée de la surface (50e). Avant de remporter son duel devant Bayo (57e), puis de sortir un manchette étonnante au sol (64e). Le gardien espagnol se muait en homme du match en étant énorme sur sa ligne (78e). Grâce à un deuxième but de Vitinha contre le cours du match, et au sang frais apporté par Luis Enrique, le PSG tenait bon et prend désormais quatre points d’avance sur l’OGC Nice en tête de la Ligue 1.

Les Notes des Parisiens

Donnarumma (expulsé et remplacé à la 10e par Tenas, 8) - Hakimi (6), Pereira (6), Mukiele (6, remplacé par Skriniar à la 74e) - Soler (5, remplacé par Hernandez à la 74e), Vitinha (7), Ruiz (remplacé à la 7e par Ugarte, 5) - Lee (5), Barcola (remplacé à la 10e), Dembélé (6, remplacé par Kolo Muani à la 74e), Mbappé (7).

👨‍🎓 Quand Kylian Mbappé fait l'appel à la reprise de la seconde période contre Le Havre. #HACPSG pic.twitter.com/1XJ6iq4yqT — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 3, 2023

