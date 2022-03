AS Monaco - PSG : les notes des Parisiens, ridiculisés sur le Rocher !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Gianluigi Donnarumma : 3

Pour son retour dans les cages parisiennes, il a eu du boulot. Surpris par l’exploit technique de Ben Yedder sur l’ouverture du score (25e), le portier italien a fait le job proprement sur des frappes de Fofana (6e, 41e) et Jean Lucas (21e), tout en réalisant de bonnes sorties loin de son but (17e, 38e). Impuissant sur le but de Volland (68e), il est parti du bon côté sur le penalty de Ben Yedder…mais a manqué son intervention (84e).

Achraf Hakimi : 4

Le latéral marocain a démarré difficilement, comme bon nombre de ses coéquipiers, avec une relance plein axe (8e), un ballon perdu en contre (34e), un centre imprécis (36e). Il s’est distingué avec une projection conclue par une belle frappe du droit (44e), puis une autre à l’issue de laquelle il a encore buté sur Nübel (74e). Mais rien d’autre…

Marquinhos : 3

Hormis sa perte de balle dangereuse (15e), il a été l’un des seuls Parisiens à mettre de l’intensité au cours d’un premier acte catastrophique, et s’est même permis une belle ouverture pour Mbappé (24e). Mais il a laissé filer Ben Yedder sur l’ouverture du score sans communiquer avec Kimpembe, avant d’être devancé par Volland sur le but du break (68e). Encore trop d’erreurs pour un joueur de cette importance.

Presnel Kimpembe : 2

A l’image de Marquinhos, il a lui aussi, d’abord, bien fait son travail avec engagement (6e, 17e, 34e, 35e). Mais il a laissé passer Ben Yedder devant lui sur l’ouverture du score, puis a compensé comme il l’a pu l’absence de Nuno Mendes sur le deuxième but adverse, sans gêner Ben Yedder. Il a ensuite essayé de rattraper la perte de balle de Verratti en taclant Volland, mais a finalement concédé un penalty transformé par Ben Yedder (84e).

Nuno Mendes : 2

Le Portugais a effectué plusieurs gestes défensifs intéressants en tout début de rencontre, mais a rapidement plongé. Dépassé par l’activité d’Aguilar, il a ensuite fait preuve d’une passivité assez grossière devant Fofana sur l’ouverture du score. Puis, sur le deuxième but, il a totalement déserté son couloir. L’un de ses pires matches avec Paris, à l’exception de son centre pour Hakimi (74e). Remplacé par DIALLO (77e).

Danilo Pereira : 5

Athlétiquement et techniquement, le Portugais a plutôt été au niveau en première période. Au retour des vestiaires, il s’est positionné au cœur d’une défense à trois, avec assez peu de boulot mais beaucoup de propreté sur ses rares interventions. L’un des seuls à rendre une copie correcte.

Leandro Paredes : 4

L’Argentin est passé proche de coûter un but aux siens sur une perte de balle devant sa surface (10e) puis a continué de manquer de précisions dans ses transmissions (18e) ou ses frappes (45e). Plus propre ensuite, il a fait tourner le ballon sans faire de vagues. Remplacé par GUEYE (70e).

Marco Verratti : 4

On a peu vu le milieu italien dans le premier acte, ce qui peut expliquer en partie le manque de maîtrise des Parisiens. Sa frappe à côté fut trop timide (43e), alors que son ouverture parfaite pour Neymar aurait mérité d’être mieux exploitée par le Brésilien (67e). Plus en vue au retour des vestiaires, il aurait aussi peu être passeur décisif pour Icardi (79e)… avant de perdre un ballon qui a coûté un penalty aux siens.

Georginio Wijnaldum : 3

Titularisé à droite de l’attaque en l’absence de Lionel Messi, il a rapidement glissé au milieu dans ce qui s’est transformé en 4-4-2 losange, puis en 3-5-2. Et comme trop souvent cette saison, il fut fantomatique quel que soit le système, en touchant moins de ballons (28) que son gardien… Remplacé par ICARDI (70e).

Kylian Mbappé : 3

Celui qui porte le PSG a bout de bras a livré l’une de ses pires matches de la saison. Mauvais contrôles (12e), mauvaises passes (13e, 18e, 39e) voire pertes de balles dangereuses (23e) : l’ancien Monégasque a tout raté oui presque, jusqu’à son bon décalage pour Hakimi (44e). Au retour des vestiaires, il a buté sur Nübel après un énorme raté de Badiashile (51e), puis été trop seul pour s’en sortir (55e). Averti pour protestations (52e), il n’a plus créé grand chose ensuite.

Neymar : 3

Invisible pendant dix minutes, il a commencé à se montrer petit à petit, parfois en manquant de précision. Mais le Brésilien a été au départ ou à l’arrivée des rares situations des siens en premier période, avec notamment une frappe (23e) et un coup franc (30e) maîtrisés par Nübel. Nerveux, il a logiquement été averti (54e) et a tout raté après la pause, à l’image de son contrôle manqué sur un service de Verratti (67e). Remplacé par DRAXLER (77e) alors qu’il semblait proche du rouge.

Arthur Merle

Le PSG en plein naufrage à Louis II. 😳 #ASMPSG pic.twitter.com/wRDouhQ8rj — Actu Foot (@ActuFoot_) March 20, 2022

Pour résumer Voici les notes des joueurs du PSG après le match à Louis II contre l'AS Monaco dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Les hommes de Mauricio Pochettino.............................................................................

Bastien Aubert

Rédacteur