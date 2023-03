PSG : les Parisiens épinglés pour leur attitude après Real Madrid - PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La saison dernière, le Paris Saint-Germain, vainqueur à l'aller (1-0), s'est incliné sur la pelouse du Real Madrid (3-1), en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, alors qu'il menait 1-0 jusqu'à l'heure. Une déroute qui refait parler d'elle ce mardi.

Certains Parisiens voulaient rester faire la fête à Madrid !

Et pour cause, RMC Sport a révélé que certains joueurs du PSG auraient voulus rester dans la capitale espagnole malgré leur élimination prématurée en Ligue des Champions afin de faire une soirée. Il aurait fallu que le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, intervienne en personne pour les obliger à monter dans l’avion et rentrer à Paris.

🔴🔵 Comme d’autres entraîneurs du PSG avant lui, Christophe Galtier est accusé d’avoir du mal à tenir son vestiaire de stars. Un vestiaire pas toujours facile à gérer, entre les humeurs des uns et les caprices des autres…https://t.co/jVszUc649V — RMC Sport (@RMCsport) March 21, 2023

