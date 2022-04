PSG : les Parisiens sacrés grâce au FC Nantes dès mercredi ?

Zapping But! Football Club Quels sont les enjeux de la fin de saison du PSG ?

Le PSG s’est encore une fois imposé contre l’OM à l’occasion du Classico. Dans un match compliqué, les hommes de Mauricio Pochettino ont fait le strict minimum pour prendre les trois points et se rapprocher encore plus d’un dixième titre de champion de France. Un titre qui pourrait arriver plus vite que prévu dès mercredi et le match contre Nantes.

En effet, mathématiquement, le sacre des Parisiens est possible mercredi en cas de deux scénarios. Le premier : si le PSG l’emporte et que l’OM perd ou fait match nul. Le second serait un match nul du club de la capitale et une défaite de l’OM.

Mercredi, le PSG se déplacera à Angers tandis que l’OM recevra le FC Nantes, pour la 33ème journée de Ligue 1.

Adam Duarte

Rédacteur