PSG : absents, Mbappé, le Real dans le viseur... Pochettino met les choses au clair avant Nice

Avec 4 absents et 1 incertain en plus de Mbappé

Dans son traditionnel point santé, le PSG a annoncé quatre absents contre Nice en plus de la suspension de Kylian Mbappé. Sergio Ramos a repris la course et les exercices individuels mais n'est pas prêt. Achraf Hakimi sera préservé par le département médical et reprendra dimanche. Tout comme Layvin Kurzawa (lombalgie). Ander Herrera est toujours aux soins du fait d'une infection oculaire. Quant à Leandro Paredes, il n'a repris qu'aujourd'hui et n'est pas sûr de démarrer contre les Aiglons.