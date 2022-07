PSG : Les premiers choix forts de Galtier sur son onze !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

La saison prochaine, le PSG va connaître un nouvel entraîneur sur son banc. Après un an et demi passés à la tête du PSG, Mauricio Pochettino va laisser sa place à Christophe Galtier. L’ancien entraîneur du LOSC était même présent hier, jeudi 30 juin, au Camp des Loges, pour prendre ses repères, en vue de la reprise de l’entraînement. Galtier pense déjà à la saison prochaine et a décidé de faire des choix forts pour sa composition.

Six joueurs fondamentaux !

Selon “Le Parisien“, Christophe Galtier a décidé que plusieurs joueurs auraient une place de titulaire indiscutable la saison prochaine : Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti, Leo Messi et Kylian Mbappé ont, tous les six, une place de titulaire assurée.

🚨 Gianluigi Donnarumma est assuré d’être le gardien titulaire sous les ordres de Christophe Galtier !



Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti, Leo Messi et Kylian Mbappé ont aussi une place de titulaire assurée.



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) June 30, 2022

