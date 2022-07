PSG : les premiers mots de Galtier à l'entraînement visaient Messi et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

C'était le grand jour, hier mardi, pour Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur du PSG a été officiellement présenté à la presse et il a également dirigé sa première séance avec ses nouvelles troupes. Et il a immédiatement mis en application ses idées qui l'ont conduit au succès, de Saint-Etienne à Nice en passant par Lille. Sauf que là, il semblait y avoir un léger décalage entre ses paroles et ceux à qui elles étaient destinées...

« Aucun passe droit, il n’y a que le terrain qui compte, pas d’individualisme et un collectif qui doit être fort. On gagne ensemble, on perd ensemble », aurait-il déclaré selon Loïc Tanzi. Difficile de ne pas penser à Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé... Les deux derniers n'ont pas encore repris donc ils n'ont pas pu entendre ces propos. Mais on a hâte de voir s'ils les mettront en application...

Discours mobilisateur de Galtier devant ses joueurs avant l’entraînement aujourd’hui à l’image de ce qu’il s’est dit en conf. « Aucun passe droit, il n’y a que le terrain qui compte, pas d’individualisme et un collectif qui doit être fort ». A mettre en pratique désormais — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 5, 2022

