PSG - Mercato : Luis Enrique promet une grande équipe à Paris, Al-Khelaïfi met la pression à Mbappé

Après avoir démarré la conférence de presse en français pour remercier « le club, le président, le directeur sportif pour la confiance », Luis Enrique a été lancé sur beaucoup de sujets. « Mon idée du football, c'est l'attaque, le football offensif, divertissant pour les supporters et surtout un football qui donne de bons résultats. C'est mon défi », a-t-il lâché : « L'identité offensive, c'est non-négociable. C'est ma philosophie ».

« Ravi d'être là » et prêt à apprendre « une nouvelle langue », l'Espagnol n'en a pas trop dit sur les sujets sensibles liés au Mercato et sur sa relation avec Luis Campos : « Cela fait déjà pas mal de temps qu'on travaille sur l'effectif, sur les difficultés liées à l'effectif. Tout au long de ma carrière, je me suis souvent bien entendu avec les directeurs sportifs. Je connais la carrière de Luis Campos, c'est un honneur de travailler avec lui. On a échangé nos opinions sur ce qu'on veut faire. Je pense qu'on est 100% raccord. Le mercato est complexe, mais c'est le moment de toutes les possibilités. Je suis convaincu qu'on aura une grande équipe. Sur l'effectif, c'est un secret professionnel. Je ne peux pas délivrer des confidences. Mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible ».

Le cas Mbappé ? Silence radio ! « Je compte sur tous les joueurs qui ont un contrat en vigueur et sur les joueurs qu'on essaie d'obtenir en ce moment. Le mercato bouge en permanence. Je pense qu'on va avoir une grande équipe, j'en suis sûr. Si qui se dit avec Luis Campos et le président, ça reste entre nous ».

Al-Khelaïfi : « On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde » Après s'être excusé pour son retard qui a occasionné plusieurs reports de la conférence de presse, Nasser Al-Khelaïfi a remercié Christophe Galtier, Lionel Messi et Sergio Ramos avant de laisser la place à Luis Enrique face aux micros : « Je pense qu'on accueille l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Peut-être pas au niveau du palmarès mais dans le jeu. On veut un style offensif. On veut du plaisir quand on regarde notre équipe ». De retour face aux micros après le passage de son entraîneur, le président du PSG a clarifié la position du club concernant l'avenir de Kylian Mbappé : « Ma position est très claire. Je ne veux pas répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est un club français. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute ».

Luis Enrique n'a pas encore parlé avec Neymar

Pas franchement effrayé par la gestion des stars, lui qui en a été une quand il était joueur, Luis Enrique est convaincu de savoir comment amener tout le monde avec lui : « J'ai été à Barcelone, j'ai entraîné de grands clubs, j'ai eu des stars, les joueurs de foot sont égoïstes et intelligents. Ils s'engagent avec toi s'ils savent que t'es là pour les aider. Il faut leur offrir une scène pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes ». En revanche, il n'y a pas eu de discussions avec Neymar sur la suite : « J'ai parlé avec Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes, parce qu'ils sont au centre. Mais je n'ai parlé avec aucun autre joueur de l'effectif. J'aime arriver dans les lieux, ne rien imposer. Bien sûr, je vais prendre des décisions. Mais j'aimerais que ce soit des décisions prises dans le consensus ».

Pas inquiet à l'idée de travailler avec la presse française (« Tout va très bien se passer, parce que je ne comprends rien du tout »), l'ancien sélectionneur de la Roja assure avoir une grande confiance au PSG : « J'ai confiance en ce club, c'est un club qui veut gagner. Il suffit de voir les installations. Je pense qu'on a choisi le bon entraîneur pour ce projet et qu'on va être tous sur la même ligne. Quand on parle d'un club aussi grand que le PSG, c'est difficile pour certains joueurs. Mais mon expérience pour l'instant est très positive ». Les jeunes ? « Je suis un de ces entraîneurs à faire confiance aux jeunes. Je veux qu'ils s'engagent. Je ne connais pas tous les joueurs du monde, mais j'ai très envie de voir ces jeunes. Je les invite à avoir une ambition démesurée. J'adore ça, j'aime leur donner leur chance ».

