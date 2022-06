PSG : les Qataris, partis pour durer à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Le propos est récurrent. Comme si il était acquis que les dirigeants qataris, arrivés à Paris et au PSG il y a plus de dix ans, allaient nécessairement partir une fois la Coupe du monde disputée chez eux. Ce sera le cas dans quelques mois, seulement, et, forcément, certains supporters s'interrogent sur le devenir de leur club.

Ces mêmes supporters devraient donc être rassurés par les propos de Jean-Claude Blanc, le directeur exécutif adjoint du club de la capitale. Interrogé lors d’un entretien accordé au podcast Pause, il a balayé une idée de retrait des Qataris dans les prochains mois.

"J’ai zéro indication dans ce sens-là, et l’envie de construire pour longtemps à Paris a été affirmée plusieurs fois par Nasser (Al-Khelaïfi). On est en train de construire un centre d’entraînement absolument extraordinaire à côté de Paris. Il sera livré dans un an, en 2023. A l’époque, le PSG c’était à peu près 90 millions d’euros de chiffre d’affaires, un club avec des structures moyennes dans une ville phare. Aujourd’hui, on en a fait une marque mondiale. Et on est passé à environ 700 millions d’euros au terme de la saison qu’on vient de boucler. Ils ont acheté le club entre 50 et 100 millions d’euros et la dernière valorisation qui est sortie, c’est plutôt entre 3,2 et 3,5 milliards."

Benjamin Danet

Rédacteur