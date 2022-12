PSG : les regrets d’Ander Herrera

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Arrivé libre au PSG en provenance de Manchester United, Ander Herrera n’a jamais convaincu dans le club de la capitale. Cette saison, le joueur de 33 ans est prêté par Paris à Bilbao où il n’a réalisé que 6 rencontres. L’international espagnol est revenu sur son départ des Red Devils pour rejoindre le PSG, il n’a pu cacher ses larmes. « Ma dernière au stade (à Old Trafford ndlr) ? J'étais ému. Je me souviens de mon dernier jour à Old Trafford, j'ai toujours cette photo avec ma fille. Donc oui, c'était émouvant. », a confié le milieu de terrain au podcast de Manchester United. Le joueur appartenant à Paris n'a jamais compris pourquoi le Man U ne l'a pas prolongé lui qui est très attaché au Red Devils. Avec le club anglais, Ander Herrera a participé à 189 matchs pour un total de 20 buts toutes compétitions confondues. Ander Herrera LOVED this football club 🥲



pic.twitter.com/EEJrBugd64 — Aidan Walsh 🔰 (@AidanWalshMUFC) December 17, 2022

Thomas Salis

Rédacteur