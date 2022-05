PSG : les sifflets du Parc des Princes ont laissé des traces sur Neymar

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le public du Parc des Princes ne manque pas de siffler régulièrement ses joueurs. Dans un entretien accordé au média brésilien, UOL Esporte, Neymar est revenu sur ces sifflets.

"J'étais triste"

"Personne n'aime être hué, surtout à la maison. C'est ennuyeux, c'est triste. Cela m'est déjà arrivé ici au PSG, avec l'équipe nationale, et j'étais triste. Je n'étais pas à l'aise, mais j'ai dû chercher de la force quelque part. Je me suis souvenu de mon enfance, des gens qui m'ont aidé. Je pense à jouer pour ceux qui me soutiennent vraiment, pas pour ceux qui me huent. Je sais que mon fils me soutient vraiment, pas ceux qui me huent. Je sais que mon fils me soutient, ainsi que ma famille."

