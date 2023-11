PSG : les supporters du Milan promettent l'enfer à Donnarumma !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Avant le match aller entre le PSG et l'AC Milan, remporté par les Parisiens (3-0), Gianluigi Donnarumma avait mis de l'eau dans son vin en évoquant ses retrouvailles avec son club formateur. "Retrouver Milan, c'est une émotion très forte, c'est un match spécial, avait-il glissé. Je dois laisser les émotions dehors et me focaliser sur le match. Je me sens très bien ici, il y a une grande famille, comme c'était le cas à Milan. J'ai passé huit années magnifiques à Milan. Je remercie le club pour ce qu'il m'a donné mais je me sens bien à Paris. Il y a une ambiance incroyable."

"Dollarumma" attendu de pied ferme

Ces propos ne devrait pas empêcher Donnarumma d'avoir un accueil particulier mardi, les supporters milanais n'ayant pas apprécié son départ à Paris. Selon les médias transalpins, l'enfer lui est promis car la Curva Sud de Milan, notamment, le considère toujours comme «un homme sans valeurs». Les membres de ce groupe ultra porteront un maillot avec le numéro 71 qui signifie «uomo di merda» (trad. «homme de merde») dans La Smorfia, célèbre ouvrage philosophique sur l’analyse des rêves et ses significations dans la culture napolitaine, Donnarumma étant natif de la région de Naples. Un lancée de fes faux billets accompagnés de sifflets est également prévu par les tifosi milanais pour «Dollarumma», un concept déjà utilisé lors des matchs à San Siro de la Nazionale. (avec Foot Mercato)

Le traitement qu’aura Donnarumma demain : pic.twitter.com/Xa3VcML7w0 — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) November 6, 2023

