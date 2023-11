PSG : le lynchage de Donnarumma se confirme, les Ultras du Milan AC sont prêts !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Avant le match aller entre le PSG et l'AC Milan, remporté par les Parisiens (3-0), Gianluigi Donnarumma avait mis de l'eau dans son vin en évoquant ses retrouvailles avec son club formateur. "Retrouver Milan, c'est une émotion très forte, c'est un match spécial", avait-il glissé. Les billets à son effigie sont prêts Ces propos ne devraient pas empêcher Donnarumma d'avoir un accueil particulier ce soir, les supporters milanais n'ayant pas apprécié son départ à Paris. Selon les médias transalpins, l'enfer lui est promis car la Curva Sud de Milan, notamment, le considère toujours comme «un homme sans valeurs». Un lancée de faux billets accompagnés de sifflets est prévu par les tifosi milanais pour «Dollarumma», un concept déjà utilisé lors des matchs à San Siro de la Nazionale. Et comme le rapporte le journaliste Antonio Vitello, les billets sont déjà prêts, image à l'appui... #SanSiro prepara l'accoglienza a #Donnarumma in occasione di #MilanPsg

Dollari col volto dell'ex portiere rossonero pic.twitter.com/5qMv4nrhAE — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) November 7, 2023 Podcast Men's Up Life

Laurent HESS

Rédacteur